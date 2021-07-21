Казино «Роял тайм групп» готовы отдать за 1 рубль

Здания казино и гостиницы в бывшей игорной зоне «Азов-сити», чьим инвестором была ООО «Роял тайм групп», готовы отдать новому владельцу практически бесплатно, сообщает «Коммерсант».



Конкурсный управляющий ООО «Роял тайм групп» Иван Кондратьев объявил торги по продаже имущества в «Азов-сити» в Краснодарском крает. Начальная цена — 290 млн руб. Если покупателей не найдется в течение полугода, комплекс предложат за 1 рубль. Компания вложила в развитие бизнеса несколько миллиардов рублей, но обанкротилась после решения федеральных властей о закрытии зоны.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 4 августа. Организаторы будут снижать цену каждые две недели. Сначала понижение будет составлять 10%, но затем размер дисконта будет постепенно увеличиваться. В последний период проведения торгов — с 22 декабря до 5 января 2022 года — бывшее казино можно будет купить за 1 рубль.

Напомним, вложения татарстанской «Роял тайм групп» в строительство трех очередей казино и гостиницы составили около 2,3 млрд руб. Бенефициары компании — семья казанского бизнесмена Рашида Таймасова и его бизнес-партнер Игорь Корольков.

«Роял тайм групп» развивала казино «Оракул» еще более десяти лет назад. Первая очередь была открыта 30 января 2010 года, вторая — 4 сентября 2010 года, инвестиции только в эти объекты составляли 2,3 млрд рублей. Общий же объем инвестиций в комплекс под эти брендом составлял, по заявлениям компании, не менее 3,4 млрд рублей. Подробнее о потере «Роял тайм групп» на на уценке активов в «Азов-Сити» — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко