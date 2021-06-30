Путин высказался о поддержке малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос предпринимателя из Сургута о кредитах на развитие бизнеса. Он пожаловался на высокие процентные ставки, сроки кредитования. По словам бизнесмена, эти условия не позволяют получить эффективную финансовую поддержку.

— Правительство приняло целый ряд мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Для того чтобы давать кредиты без залогов, это тонкая вещь. За деньгами прийти может каждый, а как отдавать? Это может подорвать финансовую систему.

Путин предложил предпринимателю вместе разобраться с ситуацией.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию восемнадцатой прямой линии Владимира Путина.