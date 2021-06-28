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Экономика

Власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета почти на 660 млн рублей

17:59, 28.06.2021 1
Власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета почти на 660 млн рублей
Фото: kzn.ru

Власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета на 658,6 млн рублей. Деньги, в частности, планируют направить на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы.

На эти средства модернизируют кнопки тревожной сигнализации в школах и детсадах, купят недостающие металлорамки, металлодетектеры и системы оповещения. Потребность в дооснащении объектов социально-культурной сферы города техсредствами оценивается примерно в 1,4 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Увеличить расходную часть бюджета Казани намерены за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало 2021 года. Они также пойдут на погашение обязательств, принятых, но неисполненных в полном объеме в прошлом году.

Напомним, Казани на обеспечение безопасности детей в социально-культурных объектах и школах необходимо 1,3 миллиарда рублей. Директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев отметил, что таких денег в бюджете Казани нет, и выразил надежду на помощь республиканского бюджета.

Татьяна Демина
ЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:16
    Хорошо что эти деньги и на школы пойдут!
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