Власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета почти на 660 млн рублей

Власти Казани планируют увеличить расходную часть городского бюджета на 658,6 млн рублей. Деньги, в частности, планируют направить на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы.

На эти средства модернизируют кнопки тревожной сигнализации в школах и детсадах, купят недостающие металлорамки, металлодетектеры и системы оповещения. Потребность в дооснащении объектов социально-культурной сферы города техсредствами оценивается примерно в 1,4 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Увеличить расходную часть бюджета Казани намерены за счет остатков средств бюджета и неистраченных средств на счетах автономных и бюджетных учреждений на начало 2021 года. Они также пойдут на погашение обязательств, принятых, но неисполненных в полном объеме в прошлом году.

Напомним, Казани на обеспечение безопасности детей в социально-культурных объектах и школах необходимо 1,3 миллиарда рублей. Директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев отметил, что таких денег в бюджете Казани нет, и выразил надежду на помощь республиканского бюджета.



Татьяна Демина