Захарова оценила ситуацию со взрывами во Врбетице

Власти Чехии демонстрируют неспособность провести объективное расследование взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, предпочитая перекладывать вину на «внешнего врага» в лице России. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий», — уточнила Захарова.

фото: pixabay.com

Отмечается, что в МИД РФ обратили внимание на опубликованный в чешской газете «Днес» материал о пропаже со складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году тысяч единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему. По информации издания, компания IMEX Group, которой принадлежал склад, уже подала иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества.

«На сей раз от комментариев, судя по сообщению издания, отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности ЧР, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу», — заявила представитель МИД России.



Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Алексей Нечаев