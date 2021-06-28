Ученые назвали симптомы лямбда-штамма COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Великобритании назвали основные симптомы нового штамма COVID-19, который изначально распространялся в Южной Америке и получил название «лямбда». Об этом пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

К симптомам относятся высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Этот штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. У ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение болезни или ослабляет действие вакцин.

Несколько дней назад на юге Бразилии выявили новую мутацию коронавируса, так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2. Его распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране, считают эксперты.

Алексей Нечаев