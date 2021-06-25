Татарстанца отправили в колонию за ложное сообщение о террористической угрозе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске 51-летний пьяный житель, подозреваемый в совершении кражи, 19 октября 2020 года сообщил по телефону о якобы существующей угрозе одному из местных предприятий. По его словам, он сделал это из хулиганских побуждений.

По факту ложного информирования об угрозе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.



16 июня Нижнекамский городской суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 207 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы на 2 года и 2 месяца в колонии общего режима.

В МВД Татарстана напомнили, что за ложное сообщение о теракте может грозить до 5 лет лишения свободы.



Татьяна Демина