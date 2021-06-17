Казанца осудили за врезку в трубопровод и хищение нефти на 1,3 млн рублей

Суд признал виновным 47-летнего казанца по статьям о самовольном подключении к нефтепроводам и краже, прокуратура Пестречинского района поддержала гособвинение по уголовному делу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В суде установлено, что в январе 2019-го подсудимый задумал похищать нефть из трубопровода. Он купил бывшее помещение гусиной фермы и разместил там шланги высокого давления длиной более 4 км и две резиновые емкости по 50 кубометров. Затем он осуществил врезку в трубопровод и похитил 76 тонн нефти на 1,3 млн рублей.

В марте прошлого года действия злоумышленника пресек охотовед. Он заметил незаконную врезку и сообщил в полицию. Тогда подсудимого задержали, свою вину он полностью признал.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане задержали подозреваемых в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Двое жителей Нурлата с мая и по настоящее время похищали нефтепродукты из магистрального нефтепродуктопровода акционерного общества в Алексеевском районе РТ. Подозреваемые приезжали туда на автомобиле и перекачивали топливо из нефтепровода в две пластмассовые емкости 1 куб. м каждая.

Маргарита Головатенко