Полиция задержала татарстанцев, похищающих дизтопливо из магистрального нефтепровода

Фото: МВД по РТ

В Татарстане задержали подозреваемых в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода, сообщает МВД по Татарстану.



Полицией установлено, что двое жителей Нурлата с мая и по настоящее время похищали нефтепродукты из магистрального нефтепродуктопровода акционерного общества в Алексеевском районе РТ. Подозреваемые приезжали туда на автомобиле и перекачивали топливо из нефтпровода в две пластмассовые емкости 1 куб.м каждая. В этот раз их задержали с поличным, емкости на момент задержания были почти заполнены.

Фото: МВД по РТ

У злоумышленников изъяли две рации, тепловизор, две пластмассовые емкости 1 куб.м каждая с дизельным топливом, семь пластмассовых емкостей 1 куб.м каждая, наполненные дизельным топливом, а еще приспособления для перекачки топлива и изготовления «врезки»: сварочный аппарат, шланги, мотопомпа и насос.

Фото: МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет.

Фото: МВД по РТ

В феврале в Алексеевском районе прокуратура утвердила обвинение 36-летнему фигуранту дела о повреждении нефтепровода путем умышленной врезки и покушении на кражу.

Маргарита Головатенко