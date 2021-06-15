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На строительство двух универсальных спортплощадок в Челнах направили более 11,3 млн рублей

20:22, 15.06.2021
На строительство двух универсальных спортплощадок в Челнах направили более 11,3 млн рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство двух универсальных спортплощадок в Набережных Челнах направили более 11,3 млн рублей. Они расположатся в Пушкинском пролицее №78 и средней школе №43.

На сегодняшний день спортобъекты готовы меньше чем на 15%. Динамика за 2 недели составила 3%, сообщают «Вести КАМАЗа».

Универсальные спортплощадки появятся также в Казани, Нижнекамском и Менделеевском районах Татарстана. Строительно-монтажные работы на этих объектах закончены более чем на 20%.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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