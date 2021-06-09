Дзержинские «химики» пригрозили банкротством челнинским кондитерам

Результаты дискоммуникации

Компания «Нео Кемикал» из Дзержинска Нижегородской области, дистрибьютор продукции химической промышленности, официально уведомила татарстанскую кондитерскую фабрику «Акульчев» о намерении подать иск о ее банкротстве. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Причиной, как выяснило «Реальное время», стали долги в полтора миллиона рублей — довольно скромные на фоне миллиардных оборотов сторон спора.

Требовать возврата долгов через суд ООО «Нео Кемикал» начало еще в феврале — марте 2021 года. Компания подала два иска на суммы в 650 и 900 тысяч рублей — как следует из судебных документов, о взыскании средств по договорам поставки от 2017 года. Что именно поставляли дзержинские «химики» — неясно. Но судя по информации на сайте, «Нео Кемикал» торгует крайне широким спектром продукции, в том числе и для пищевой промышленности.

Арбитражный суд Татарстана выносил решения в пользу истца в апреле — мае этого года, в общей сложности суд постановил взыскать с челнинских кондитеров 1,52 млн рублей. Ранее, в 2019—2020 гг., «Нео Кемикал» также судился с «Акульчевым» — по двум искам последовал отказ от требований, по одному суд утвердил мировое соглашение на 1,5 млн рублей. Причем в процессе 2020 года фигурирует тот же самый договор с тем же номером, что и в процессе 2021 года.

Арбитражный суд Татарстана выносил решения в пользу истца в апреле — мае этого года, в общей сложности суд постановил взыскать с челнинских кондитеров 1,52 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Добавим, что годовой оборот компании «Нео Кемикал» составляет 6,9 млрд рублей, чистая прибыль — 134,85 млн рублей. «Акульчев» за 2020 год выручил 2,95 млрд рублей при 5,26 млн рублей прибыли. На то, что сумма требований явно ниже оборотов компании, обратили внимание и в «ТД Акульчев».

— Данный спор связан с обычной хозяйственной деятельностью ООО «Торговый дом Акульчев», цена иска не является существенной для «Торгового дома Акульчев». Подача ООО «Нео Кемикал» заявления о намерении банкротства в ситуации, когда мы не отказывались от исполнения решения суда, является результатом возникшей дискоммуникации между нашими компаниями, — заявила «Реальному времени» начальник юридического отдела ГК «Акульчев» Ольга Демина.

В казанском офисе ООО «Нео Кемикал» не стали комментировать претензии к «Акульчеву». В головном офисе компании пока не ответили на запрос «Реального времени».

Активный истец

Судя по сообщениям нижегородских СМИ и картотеке Арбитражного суда, «Нео Кемикал» в целом активно участвует в судах по взысканию задолженностей. В 2021 году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания участвует в 30 делах как истец, общая сумма требований — 149,4 млн рублей. В 2020 году компания участвовала в 79 процессах, в 2019-м — в 120.

В 2020 году компания подала иск о банкротстве поставщика АвтоВАЗа — ТЗК «Автокомпонент», сумма долга составляла 2,2 млн рублей. В итоге суд вернул заявление истцу. Ранее за схожую сумму долга компания «Нео Кемикал» подавала иск о банкротстве новороссийского производителя обуви «ВетАнна», а еще раньше добивалась банкротства автопроизводителя ЗИЛ и нижегородского химзавода «Бальзам».

Засветилась компания и в крупном банкротном процессе в Татарстане — речь идет о банкротстве Казанского завода синтетического каучука, ООО «Нео Кемикал» было одним из множества истцов, сумма требований составляла 2,4 млн рублей.

Директор и владелец компании «Нео Кемикал» — нижегородский бизнесмен Владимир Федюшкин, ему принадлежат еще ряд компаний в Дзержинске.

Судя по информации на сайте, «Нео Кемикал» торгует крайне широким спектром продукции, в том числе и для пищевой промышленности. Фото: neochemical.ru

Восставший из пепла

Компания «Акульчев» носит фамилию ее основателя, бизнесмена (а некогда — несостоявшегося кандидата в Госдуму от «Партии Роста») Сергея Акульчева. Производство расположено в Набережных Челнах. Основной продукт компании — венские вафли, в этом сегменте она занимает одну из лидирующих позиций на рынке России. По данным компании, ее продукция представлена в 15 странах мира.

Пандемийный 2020 год ударил по компании. В самом начале пандемии на предприятии обнаружился очаг COVID-19 — там выявили 14 заболевших. 27 апреля предприятие в полном составе ушло на самоизоляцию на все майские праздники.

А 22 мая на производстве произошел крупный пожар, от огня пострадали пять производственных линий из семи. Тушили пожар 75 человек, в процессе пострадал командир отделения пожарных. В итоге предприятие смогло заработать в полную силу лишь к августу 2020 года. Однако, как уже было сказано выше, «ТД Акульчев», как и другие юрлица группы, все-таки завершил 2020 год с прибылью.

В прошлом году на производстве произошел крупный пожар, от огня пострадали пять производственных линий из семи. Фото: ГУ МЧС по РТ

Александр Артемьев