Один из старейших ирландских пабов Казани закрыли из-за тараканов и крыс

Ирландский паб «Дублин» на Островского, одно из старейших доселе работающих подобных заведений в Казани, временно закрыт на ближайшие семь дней, по решению Советского районного суда Казани. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Дело в том, что в Роспотребнадзор поступило письменное обращение от жителя Казани, в котором тот пишет об антисанитарии в пабе. Специалисты Управления провели административное расследование и нашли целый букет нарушений: некачественную влажную уборку, рыжих тараканов и даже свежие признаки того, что в пабе живут крысы.

Отдельные претензии у инспекторов вызвала вытяжная вентиляция — в заведении объединены воздуховоды и из кухни, и из санитарных помещений, локальная система вентиляции есть не над всем оборудованием. Инспекторы усматривают риск загрязнения еды на кухне.

Специалисты составили протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и протокол о временном запрете деятельности данного предприятия. Суд с документами согласился. КоАП РФ говорит, что в соответствии с этой статьей юрлицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а административное приостановление деятельности может затянуться и до 90 суток.

Напомним, что Роспотребнадзор на днях выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах-гриль ресторана More&More в Казани, где в начале мая отравилось больше десятка посетителей.

Людмила Губаева