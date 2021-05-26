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В Татарстане на мелководье около Лаишево села баржа

08:43, 26.05.2021
В Татарстане на мелководье около Лаишево села баржа
Фото: youtube.com (архив)

В среду в 07.30 от диспетчера движения Казанского района водных путей и судоходства ФБУ поступило обращение в службу МЧС по Татарстану о том, что во время движения на мелководье на 1 427 км реки Кама вблизи Лаишево села баржа.

Баржа двигалась от села Грахань Мамадышского района в Казань, на ней находилось 5 038 тонн песчано-гравийной смеси, сообщает МЧС по РТ.

Чтобы снять баржу с мелководья, привлекли теплоход «Капитан Галяутдинов». Препятствий для безопасного судоходства, розлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

В прошлом году рядом с селом Атабаево Лаишевского района Татарстана на мель так же села баржа. Она тоже была загружена ОПГС.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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