Ак Барс Банк приглашает на бесплатный онлайн-семинар по валютному законодательству

Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности бизнеса «Предупрежден — значит вооружен. Нарушения валютного законодательства». Мероприятие пройдет 27 мая в 11 часов.

На вебинаре планируется обсудить, что является нарушением валютного законодательства, какие нюансы исполнения требований о репатриации валюты, а также какие меры ответственности предусмотрены за нарушения и инструменты управления этим риском.

Спикерами выступят эксперты Ак Барс Банка по ВЭД — Наталья Шаламова и Лилия Хамитова.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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