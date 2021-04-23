В Казани по сравнению с 2020 годом количество ДТП сократилось почти на 10%

В Казани по итогам первого квартала 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 9,9%. Число жертв аварий уменьшилось на 66,7%, получивших различные травмы — на 5,7%.

По данным ГИБДД Казани, в январе — марте этого года в городе произошло 355 аварий. Это на 39 ДТП меньше, чем за первый квартал 2020 года.

С начала 2021 года в столице Татарстана зарегистрировано 26 ДТП с участием несовершеннолетних. Самый частый вид аварий в этой категории — наезды на детей на пешеходных переходах и дворовых территориях, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Госавтоинспекции отметили, что с наступлением в городе теплой погоды возрастает количество ДТП с детьми и взрослыми на велосипедах, самокатах, мопедах. Росту аварий способствуют, в частности, бесконтрольно организованные точки проката самокатов.

Напомним, в Казани в январе и феврале 2021 года в ДТП с участием пешеходов погибли пять человек — это 17,9% от общего количества погибших в авариях.



Татьяна Демина