Татарстанца подозревают в истязании своих детей

На 44-летнего жителя Пестречинского района Татарстана завели уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — его подозревают в истязании малолетних детей, сообщает Следком по Татарстану.



Следствие считает, что с ноября 2020-го по январь 2021 года мужчина, будучи пьяным, систематически бил супругу и двух своих малолетних детей 2008 и 2009 годов рождения. Действия злоумышленника пресекли после того, как женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Апастовском районе Татарстана на три года и два месяца отправили в колонию 40-летнего жителя деревни Ясашно-Барышево, которого признали виновным в избиении своих детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Следствие установило, что с декабря 2018 года по май 2020 года отец в пьяном состоянии оскорблял и избивал двух дочерей и сына за то, что они прятали от него спиртное и спички.

Маргарита Головатенко