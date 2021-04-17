Мужчину, подозреваемого в обмане казанца при продаже раскладного стола, задержали в Москве

Сотрудники казанского отдела полиции «Московский» задержали в российской столице 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии мошеннических действий. Задержанный признал свою вину.

Розыск подозреваемого начался после обращения в феврале 34-летнего жителя Казани, который сообщил, что продавец, которому он перечислил 6 тыс. рублей в качестве предоплаты за покупку, исчез и не выходит на связь. Потерпевший рассказал, что нашел объявление о продаже раскладного стола в соцсети.

По этому факту в полиции возбудили уголовное дело ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и приступили к поискам подозреваемого.

Установлено, что мужчина также причастен к мошенническим действиям в отношении жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Самары на общую сумму примерно 34 тыс. рублей.

Расследование уголовных дел в отношении подозреваемого продолжается. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.



Отметим, что Министерство финансов России планирует урегулировать на законодательном уровне вопрос возвращения денежных средств россиян, которые незаконно переведены в результате мошеннических схем.



Татьяна Демина