В Набережных Челнах произошел пожар в кафе

В Набережных Челнах произошел пожар в ресторане «Чайхана», расположенном в 44-м комплексе, на улице Усманова. По словам представителя заведения «произошло небольшое возгорание в трубе дымохода», огонь потушили своими силами до приезда пожарных.

«Гостей в это время в ресторане не было, персонал весь эвакуировали», — сообщили в Instaragram-аккаунте ресторана. По словам представителя заведения, пожарным даже не пришлось применять средства пожаротушения. Они «просто удостоверились, что мы сами все погасили», — заявили в ресторане.

В марте в казанском ГУМе в кафе «По чесноку» произошло подгорание пищи, из-за чего из здания эвакуировали всех посетителей. Открытое горение наблюдалось на фасадной части здания со стороны двора на площади 20 кв. метров. Затем пожарные при вскрытии кровли и обследовании чердачного помещения установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров. Подобности пожара в ГУМе — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина