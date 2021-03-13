«Татфлот» планирует завершить процедуру банкротства до конца апреля
АО «СК «Татфлот» планирует погасить остатки по задолженности перед кредиторами и завершить тем самым процедуру банкротства до конца апреля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства в ответ на запрос «Реального времени».
На начало февраля общая сумма налоговой задолженности «Татфлота» составляла более 617 млн рублей, из которых перед ФНС России предприятие погасило более 381 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая его часть приходится на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ».
Временный управляющий «Татфлота» Сергей Щекочихин в разговоре с «Реальным временем» сообщал, что ему неизвестно, кто эти люди и по каким причинам они намерены погасить долги.
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