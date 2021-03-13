«Татфлот» планирует завершить процедуру банкротства до конца апреля

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

АО «СК «Татфлот» планирует погасить остатки по задолженности перед кредиторами и завершить тем самым процедуру банкротства до конца апреля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства в ответ на запрос «Реального времени».



На начало февраля общая сумма налоговой задолженности «Татфлота» составляла более 617 млн рублей, из которых перед ФНС России предприятие погасило более 381 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая его часть приходится на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ».

Временный управляющий «Татфлота» Сергей Щекочихин в разговоре с «Реальным временем» сообщал, что ему неизвестно, кто эти люди и по каким причинам они намерены погасить долги.

Маргарита Головатенко