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Путин прокомментировал ситуацию с доходной базой в регионах России

16:18, 31.03.2021
Путин прокомментировал ситуацию с доходной базой в регионах России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с доходной базой в регионах России. По его словам, она во многих из них нестабильна, уверенный рост деловой активности зафиксирован не во всех субъектах.

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем», — цитирует Путина ТАСС.

Напомним, сегодня глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что в России финансовая самостоятельность регионов в последние годы снижается. По его мнению, следует увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами.

В середине марта Счетная палата заявила о существующих рисках неустойчивости бюджетов регионов России и бюджетов муниципальных образований: «Риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации могут составить 62,2 млрд рублей в 2021 году».

Татьяна Демина
ЭкономикаБюджетОбществоВласть
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