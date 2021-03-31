Роспотребнадзор по Татарстану пока не хочет снимать ограничения для общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор по Татарстану пока не рекомендует снимать ограничения для предприятий общественного питания. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— Насколько я знаю, Роспотребнадзор свое заявление уже сделал относительно запроса, который поступал от общепита. В данном случае хочу еще раз подчеркнуть, что решение о послаблении мер принимается не административным путем. Это делается на основании документов соответствующих органов. И Роспотребнадзор пока в этом не видит, скажем так, необходимости в части безопасности. У них есть вопросы к общепиту, насколько я поняла, в части соблюдения мер предосторожности, — сказала она.

В начале марта больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам. Глава РТ поручил проработать предложение.

Роспотребнадзор неоднократно сдвигал сроки снятия коронавирусных ограничений. Недавно в ведомстве заявили, их могут снять в начале апреля.