Роспотребнадзор: вакциной «Спутник V» привиться повторно нельзя

Привиться вакциной «Спутник V» повторно, вероятно, нельзя, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Также она подчеркнула, что ревакцинировать это вакциной не будут, так как одновременно вводятся и аденовирусы, к которым антитела будут вырабатываться. Компоненты вакцины будут разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме, если делать эту же прививку через пару лет.

Вакцинацию будут проводить другими вакцинами от коронавируса — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Отметим, что создатель последней — Центр имени Чумакова Российской академии наук — планирует этой весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса до 500 тысяч доз.

