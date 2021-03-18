В Казани продают воскового Владимира Путина со сломанным носом

Скидка за нос

На продажу в Казани выставлены две восковые фигуры президента России Владимира Путина. Фигуры практически идентичные, но у одной из них сломан нос. «Пострадавшего» при неизвестных обстоятельствах воскового двойника главы государства Российского оценили в приличные 45 тысяч рублей, в то время как «целого» президента — в довольно неприличные 200 тысяч рублей. Сейчас обе фигуры обретаются на улице Мазита Гафури, в здании комплекса FUN24.

Ранее, еще летом 2020-го, тот же пользователь выставлял на продажу семь детских электромобилей с аттракционов из того же комплекса, который недавно обрел новых хозяев. Судя по всему, продажей занимается кто-то из новых сотрудников — ранее он же публиковал объявление о поиске хостес. Связаться по номерам и попытаться приобрести воскового главу государства (с отломанным или целым носом) сегодня днем корреспонденту «Реального времени» не удалось.



Океанариум карантина не пережил

Совсем недавно, в начале марта, здание Fun24, ранее принадлежавшее обанкротившемуся ООО «Камелия», официально сменило собственника. С торгов по банкротству оно ушло за 135,6 млн рублей, что в 13 раз меньше стартовой стоимости. Покупателем стало ООО «Центр технической эксплуатации» (ЦТЭ), которое входит в группу «Скай Девелопмент» казанского бизнесмена Андрея Чекашова. Сам бизнесмен тогда заявлял, что намерен оставить «развлекательную» часть комплекса, в том числе заведение Fun24, аквапарк «Барионикс» и океанариум, а также привлечь новых арендаторов.

Вскоре после краха «Интехбанка» банкротом стала и «Камелия»

Первоначальным же инвестором Fun24 был «Интехбанк». ООО «Камелия» Дмитрия Минкина стало владельцем комплекса в 2015 году. При этом вскоре после краха «Интехбанка» банкротом стала и «Камелия». Вместе со зданием Fun24 в конкурсную массу компании вошло и девятиэтажное здание «Татстроя» в Старо-Татарской слободе — оно также недавно сменило владельца: им стал московский предприниматель Денис Игнатьев

Fun24 долго не мог найти нового хозяина: впервые здание выставили на продажу почти за 1,8 млрд рублей, потом цена планомерно снижалась. Отдельно продавали имущество развлекательного комплекса, которым владело уже другое юрлицо, — так же без особых успехов, сначала за 87 млн рублей, в течение нескольких месяцев цена упала до 2,2 млн рублей.

В апреле 2019 года здание закрывали за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Фото: Инна Серова

Сам комплекс при этом продолжал работу, но не без перебоев: так, в апреле 2019 года здание закрывали за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Находящийся в комплексе океанариум тогда все же открылся на майские праздники «на свой страх и риск» — владельцы заявляли, что иначе им будет не на что кормить животных. В целом же комплекс возобновил работу в июле 2019 года.

В пандемию Fun24, как и остальные развлекательные заведения, закрывался на неопределенный срок. Судя по аккаунтам в соцсетях, пережить локдаун удалось не всем якорным арендаторам комплекса: сам Fun24 и аквапарк сейчас работают, а океанариум с карантина так и не вышел.

Александр Артемьев