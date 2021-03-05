В Казани на пассажирку стамбульского рейса возбудили дело о контрабанде золота

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Уголовное дело по факту незаконного перемещения золотых украшений через таможенную границу возбудила Татарстанская таможня. В преступлении по ч. 1 ст226.1 УК РФ подозревают жительницу Екатеринбурга, летевшую рейсом Стамбул-Казань.



В пресс-службе таможни напомнили — в ноябре 2020-го женщину задержали в казанском аэропорту при попытке пронести помимо таможенного контроля 43 ювелирных изделия — цепочки, браслеты, серьги, кольца с камнями и без.

Позже экспертиза подтвердила — все украшения изготовлены из сплава золота 585 пробы. Их рыночная стоимость на день изъятия определена в размере 1,2 млн рублей.

«Согласно примечания к ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей», — уточнил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Золото, согласно Федеральному закону от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», относится к драгоценным металлам. В соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 № 923 изделия из драгоценных металлов относятся к стратегически важным товарам.

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