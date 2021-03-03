«Что мне предъявляют — полный нонсенс»: в Казани арестован экс-глава Управления Ростехнадзора

Фото: "Реальное время"

До 1 мая под домашний арест отправлен бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Такое решение только что вынес Приволжский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил суд об избрании самой жесткой меры. По его мнению, Петров уже принимал попытки оказать давление на ход следствия, когда предоставлял бывшему начальнику челнинского отдела Ростехнадзора Хакимову своих адвокатов.

Помощник прокурора Приволжского района Айдар Гуманов ходатайство следователя полностью поддержал.

Защитники подозреваемого в получении особо крупной взятки Елена Точилкина и Андрей Олифер просили ограничиться денежным залогом либо запретом определенных действий.

Суд посчитал, что доказательств того, что Петров может скрыться и оказать помехи следствия, не представлено. Поэтому избрал домашний арест.

«Единственное, что хочу сказать — я заинтересован в объективном рассмотрении. То, что мне предъявляют, для меня — полный нонсенс!» — сообщил суду в последнем слове сам Борис Петров.

Напомним, отставного ВИП-чиновника задержали 1 марта в 10 часов в здании Следкома. За два дня задержания ему трижды вызывали скорую, один раз доставляли в Железнодорожную больницу Казани. По версии защиты, медики предлагали госпитализацию. По версии следствия, состояние здоровья фигуранта было признано удовлетворительным.

Петрова подозревают в получении взятки в размере 1 млн 486 тысяч рублей, которые 21 августа 2019 года были перечислены компанией «Евростиль» на счет ООО «Промтехэксперт», после чего застройщик завода стиральных машин в Челнах получил разрешение на допуск электроустановки к эксплуатации.