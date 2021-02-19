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Самым желанным киноавтомобилем казанцев стал Audi R8, как у Тони Старка

16:11, 19.02.2021 1
Самым желанным киноавтомобилем казанцев стал Audi R8, как у Тони Старка
Фото: realnoevremya.ru

Эксперты «Авито» решили выяснить, за рулем автомобиля какого киногероя мечтают оказаться мужчины и женщины. Выяснилось, что в Казани самым желанным киноавтомобилем стал Audi R8, как у Тони Старка (Железного человека), — его предпочли 13% опрошенных.

На втором месте по популярности Ford Mustang Shelby GT500 из «Угнать за 60 секунд», он набрал 11% голосов. Третье место занимает Tesla Model S из фильма «Kingsman: Секретная служба» — это выбор 10% респондентов.

Фото: auto.ru

Как для мужчин, так и для женщин главным критерием выбора супергеройского автомобиля мечты стала безопасность. На втором и третьем месте мужчины считают главным возможность для передвижения по бездорожью, а также внешний вид автомобиля. При этом мощность назвали значимой характеристикой 15% опрошенных мужчин, скорость — 10%, статусность — 6%, высокую стоимость — 2%.

Женщины чаще называли одним из главных критериев выбора безопасность. На втором и третьем месте для представителей прекрасного пола оказались внешний вид автомобиля и возможность передвигаться на автомобиле в условиях бездорожья.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по продажам подержанных авто в 2020 году.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:17
    Эта лайба эталон для кучки мажориков хипстеров/бездельников, а у большинства самый желанный авто - это НОВЫЙ АВТО в бюджетной категории, и которым она и даром не сдалась . Мэнге Тау
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