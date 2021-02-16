В России отзывают почти 17 тысяч автомобилей Geely Atlas

Почти 17 тысяч автомобилей Geely Atlas будут отозваны официальным представителем ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» по программе добровольного отзыва транспортных средств. Об этом сообщили в Росстандарте.

По сообщению ведомства, отзыву подлежат 18 670 автомобилей Geely Atlas, реализованных в период с марта 2018 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Машины отзывают из-за того, что при температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру). Воздействие статического электричества может привести к возгоранию.

Фото: youtube.com

Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, проинформируют путем рассылки писем или по телефону. При этом владельцы могут сами определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, проверив VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском easy.gost.ru. Также узнать об отзыве транспортного средства можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Ели автомобиль попадает под программу отзыва, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и отвезти машину на ремонт. На всех автомобилях заменят подающую и обратную топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра. Все работы будут бесплатными.



Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz отзовет больше 1,3 миллиона автомобилей из-за неисправности.

Ольга Плешкова