Суд в Альметьевске признал фиктивным брак иностранца с гражданкой России

В декабре 2016 года в управлении ЗАГС Альметьевского района был зарегистрирован брак между гражданином Грузии и гражданкой РФ, сообщает прокуратура Татарстана.

Но брак носил заведомо фиктивный характер — супруги совместно не проживали, совместное хозяйство не вели, общих детей не имели. Соответственно, при заключении брака иностранец хотел получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее прокуратура Засвияжского района Ульяновска расторгла брак между гражданином Вьетнама и 19-летней местной жительницей.

