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Суд в Альметьевске признал фиктивным брак иностранца с гражданкой России

23:35, 04.06.2019
Суд в Альметьевске признал фиктивным брак иностранца с гражданкой России
Фото: pixabay.com

В декабре 2016 года в управлении ЗАГС Альметьевского района был зарегистрирован брак между гражданином Грузии и гражданкой РФ, сообщает прокуратура Татарстана.

Но брак носил заведомо фиктивный характер — супруги совместно не проживали, совместное хозяйство не вели, общих детей не имели. Соответственно, при заключении брака иностранец хотел получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Иск удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее прокуратура Засвияжского района Ульяновска расторгла брак между гражданином Вьетнама и 19-летней местной жительницей.

Общество Татарстан
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