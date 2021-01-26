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В Татарстане потратят 781 млн рублей на ремонт 10 больниц

10:21, 26.01.2021
В Татарстане потратят 781 млн рублей на ремонт 10 больниц
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане потратят 781 млн рублей на ремонт больниц. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В перечне объектов указаны 10 учреждений. Это Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ, корпус в Казани по ул. Сафиуллина, 14), ЦРБ в Азнакаево, Буинске, Чистополе, Тетюшах, Апастово, две больницы в Бугульме. Также ремонт собираются провести в Нижнекамской многопрофильной больнице и Чистопольской ЦРБ.

Заказчиком выступает ГИСУ РТ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 781 298 906,48 рубля.

Ранее сообщалось, что в Чистополе завершился первый этап капремонта ЦРБ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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