В Татарстане потратят 781 млн рублей на ремонт 10 больниц

В Татарстане потратят 781 млн рублей на ремонт больниц. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В перечне объектов указаны 10 учреждений. Это Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ, корпус в Казани по ул. Сафиуллина, 14), ЦРБ в Азнакаево, Буинске, Чистополе, Тетюшах, Апастово, две больницы в Бугульме. Также ремонт собираются провести в Нижнекамской многопрофильной больнице и Чистопольской ЦРБ.

Заказчиком выступает ГИСУ РТ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 781 298 906,48 рубля.



Ранее сообщалось, что в Чистополе завершился первый этап капремонта ЦРБ.



Ольга Плешкова