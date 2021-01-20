В Казани столкнулись КАМАЗ и троллейбус, на Советской площади образовалась пробка

В среду в Казани на Советской площади грузовик КАМАЗ врезался в троллейбус. Снимки с места происшествия стали публиковать пользователи в соцсетях.

Судя по фотографиям, грузовой автомобиль въехал в троллейбус сзади. Серьезных повреждений не видно.

Фото: vk.com/kazan_news

По данныцм сервиса «Яндекс.Пробки», движение в этом районе затруднено. Указано и наличие аварии поблизости от площади.

Источник: скриншот / yandex.ru/maps

Стоит отметить, что в городе на 13.30 наблюдаются пробки в 7 баллов.