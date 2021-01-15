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Утро в Казани снова началось с пробок на дорогах

08:01, 15.01.2021
Утро в Казани снова началось с пробок на дорогах
Фото: yandex.ru/maps

Утро в Казани началось с заторов на дорогах. Уже сейчас пробки на улицах достигли 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на трех участках проспекта Победы, Сибирском тракте, улицах Николая Ершова, Аграрной, Каспийской, Аделя Кутуя, Гвардейской. В районе станции метро «Суконная слобода» по обе стороны затруднено движение на улице Назарбаева, а также Тихомирнова.

В Ново-Савиновском районе большая пробка зафиксирована на улице Фатыха Амирхана.

На въездах в город пробка на Горьковском шоссе, на Сибирском тракте от развязки трассы М-7 до Дербышек, на Мамадышском тракте и улице Центральной в Салмачах.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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