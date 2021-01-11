Новости спорта

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КАМАЗ-мастер» сохранил лидерство в зачете грузовиков после 8-го этапа «Дакара»

17:35, 11.01.2021
«КАМАЗ-мастер» сохранил лидерство в зачете грузовиков после 8-го этапа «Дакара»
Фото: vk.com/rallykm

В понедельник участники ралли «Дакар-2021» проехали 8-й этап гонки на территории Саудовской Аравии.

В зачете грузовиков на спецучастке первенствовал экипаж россиянина Антона Шибалова. Второе и третье места также заняли представители «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

Главный преследователь российской команды чех Алеш Лопрайз из «Праги» финишировал шестым.

Благодаря этому результату лидер общего зачета Сотников еще больше увеличил отрыв от четвертого места. Второе и третье места среди грузовиков занимают Шибалов и Каргинов.

Общий зачет в классе грузовиков после 8-го этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:34.18;
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +43.28;
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.15;
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:29.11;
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:51.46.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также