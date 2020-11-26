Татарстан софинансирует 17 авиамаршрутов по программе субсидирования региональных перевозок

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан софинансирует 17 авиамаршрутов из международных аэропортов «Казань» и «Бегишево». Их перечень на 2021 год утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта по программе субсидирования региональных авиаперевозок.

Так, татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять рейсы из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль. Авиакомпания «РусЛайн» — из столицы Татарстана в Брянск. Рейсы из Казани в Ростов-на-Дону и из Нижнекамска в Ростов-на-Дону и Краснодар будет выполнять авиакомпания «Азимут». Из Нижнекамска в Новосибирск будет летать авиакомпания «Сибирь».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В перечень субсидируемых маршрутов попали направления, которые не софинансирует республика. Это рейсы из Казани в Архангельск и Калугу, выполняемые авиакомпанией «РусЛайн», в Кострому авиакомпанией «Костромское авиапредприятие», в Липецк и Тюмень авиакомпанией «ЮТэйр».

Кроме того, субсидируемые рейсы из Волгограда, Красноярска и Омска в Челябинск, из Нижнего Новгорода в Астрахань, из Перми в Волгоград и из Самары в Омск будет выполнять «ЮВТ Аэро», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В августе российское правительство дополнило список субсидируемых внутренних авиарейсов направлением из Казани в Оренбург.



Татьяна Леухина