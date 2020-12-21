В Татарстане у кабанов выявили африканскую чуму свиней

На пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин сообщил, что в Татарстане выявили африканскую чуму свиней.



— Я начну с неприятной новости: в субботу был случай падежа кабанов в Елабужском районе. Были отобраны пробы, лаборатория показала африканскую чуму свиней. Пробы направлены для подтверждения диагноза в ВНИИЗЖ во Владимире, ждем подтверждения результатов исследования, — заявил Мотыгуллин.

По его словам, 25 регионов России неблагополучны по африканской чуме свиней. «Татарстан в свете вышесказанного добавляется в число этих регионов», — констатировал Мотыгуллин.

Фото: ru.wikipedia.org

С начала года зафиксирован 261 случай африканской чумы свиней, из них 154 среди домашний свиней и 107 среди диких кабанов.

Напомним, что в начале августа африканская чума свиней была зафиксирована у границ Татарстана — в Самарской области. В начале сентября в Нурлатском районе РТ сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам выявили факт торговли салом, в котором обнаружили вирус африканской чумы.

