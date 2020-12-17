Казанец предстанет перед судом за захват семьи в заложники

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего казанца. Он обвиняется в захвате заложников («в», «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).



Инцидент произошел вечером 1 марта текущего года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с женой в своей квартире на проспекте Хусаина Ямашева.

Женщина с двумя несовершеннолетними детьми решила покинуть квартиру и позвонила супруге брата, попросив ее приехать за ними. Однако мужчина не впустил родственников в квартиру и отказался выпускать жену с детьми. Он стал насильно удерживать их в жилище, требуя от родственников супруги принести ему виски и кокаин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



После этого обвиняемый нанес ей не менее 15 ударов кулаками и ногами по различным частям тела и не менее трех ударов ножом в область руки и ноги. Затем злоумышленник приставил нож к шее женщины и пригрозил ее убить.



На место происшествия прибыл наряд полиции. Обвиняемый выдвинул стражам порядка требования за освобождение заложников: 10 млн рублей, кокаин, виски и безалкогольный газированный напиток. В случае невыполнения мужчина угрожал расправой над заложниками и подрывом находящегося в квартире газового баллона.



После продолжительных переговоров злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину обвиняемый частично признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.