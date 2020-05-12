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«Требовал 10 млн, кокаин и виски»: казанский суд рассмотрит дело о захвате заложников

13:40, 12.05.2020
«Требовал 10 млн, кокаин и виски»: казанский суд рассмотрит дело о захвате заложников
Фото: "Реальное время"

В Ново-Савиновский райсуд Казани направлено дело 33-летнего бизнесмена Рамиля Фаткрахманова по обвинению в захвате заложников в собственной семье и угрозе убийством.

Вину в этом подследственный признал частично, третий месяц он находится в СИЗО, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, 1 марта 2020 года около 23 часов фигурант дела в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ссору с женой. В результате женщина решила покинуть квартиру на проспекте Ямашева вместе с двумя детьми и попросила приехать за ней супругу брата. Однако обвиняемый не пустил прибывших родственников в квартиру, а свою семью отказался выпускать.

От родственников жены мужчина потребовал привести ему виски и кокаин, жену насильно удерживал в доме и нанес ей не меньше 15 ударов кулаками и ногами, в какой-то момент приставил нож к ее шее и угрожал убить, сообщают силовики.

К прибывшим по тревоге стражам порядка у обвиняемого тоже были требования — 10 млн рублей, кокаин, виски и безалкогольный газированный напиток в обмен на свободу жены и детей. В противном случае хозяин квартиры грозился подорвать газовый баллон в доме.

После продолжительных переговоров мужчину удалось задержать.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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