Молоко ЗМК стало победителем конкурса «Московское качество 2020»

Продукцию Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината москвичи посчитали лучшей в категории «Молоко топленое».

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат стал победителем конкурса «Московское качество 2020», в котором участвовали продукты производителей со всей России. Молоко АО «ЗМК» москвичи посчитали лучшим в категории «Молоко топленое».

В этом году конкурс «Московское качество» проводился в шестой раз. Его отличает многоступенчатая оценка участников: сначала список категорий и номинантов отбирает экспертный совет, потом москвичи голосуют в интернете и выбирают лучших, а вышедшие в финал продукты отправляются в лабораторию, где определяются их качество и соответствие реального состава информации, указанной на этикетке.

В экспертный совет конкурса вошли представители департаментов города Москвы, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Союза участников потребительского рынка, Московской международной бизнес-ассоциации, Ассоциации компаний розничной торговли и других организаций. В наблюдательный совет вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и президент московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

«Гордимся победой нашего предприятия! Мы отвечаем за качество каждой капли произведенного молока и за каждый грамм продукта, строго следим за каждым этапом производственного процесса, и рады, что потребители ценят это и отвечают нам взаимностью!» — прокомментировала победу заместитель генерального директора по качеству АО «ЗМК» Роза Гарипова.

Молоко, ставшее победителем конкурса «Московское качество 2020», комбинат производит специально для сети магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл».



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