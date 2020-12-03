Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения трудовых прав работников «КамгэсЗЯБ»

В Набережных Челнах прокуратура проверила информацию в соцсетях о нарушении прав работников в ООО «КамгэсЗЯБ». Предприятие посетил прокурор города Дмитрий Ерпелев, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Сотрудники прокуратуры установили, что «КамгэсЗЯБ» находится в процессе банкротства: с февраля текущего года введено наблюдение. Газо- и электроснабжение объектов, за исключением котельной, прекращено из-за долгов на общую сумму 21,5 млн рублей.

Несмотря на это, работники предприятия продолжают работу в условиях труда, не отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам прокурорской проверки в адрес руководителя «КамгэсЗЯБ» внесено представление об устранении выявленных нарушений. Надзорное ведомство проконтролирует ситуацию на предприятии.



Ранее в Набережных Челнах на одном из предприятий 56-летнего рабочего затянуло в станок. Мужчина погиб.



Татьяна Демина