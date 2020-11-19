На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок
В Набережных Челнах на одном из предприятий 56-летнего рабочего затянуло в станок. Мужчина погиб.
По предварительным данным, несчастный случай произошел по вине самого рабочего. Его затянуло в оборудование и перевернуло несколько раз.
На место происшествия оперативно выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства об охране труда. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
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