На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок

В Набережных Челнах на одном из предприятий 56-летнего рабочего затянуло в станок. Мужчина погиб.

По предварительным данным, несчастный случай произошел по вине самого рабочего. Его затянуло в оборудование и перевернуло несколько раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На место происшествия оперативно выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства об охране труда. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Татьяна Леухина