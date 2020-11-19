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На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок

16:30, 19.11.2020
На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах на одном из предприятий 56-летнего рабочего затянуло в станок. Мужчина погиб.

По предварительным данным, несчастный случай произошел по вине самого рабочего. Его затянуло в оборудование и перевернуло несколько раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На место происшествия оперативно выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства об охране труда. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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