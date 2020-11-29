В Татарстане запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. На все интересующие вопросы жителей республики ответят сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ.

Позвонить на горячую линию можно по номеру +7(843)238-53-68 (с 9.00 до 19.00). В выходные дни дозвониться до специалистов можно будет по номерам: +7(843)238-53-68, +7(843)238-21-74 с 9.00 до 15.00 и по номеру +7(843)238-98-54 с 9.00 до 17.00.



Фото: realnoevremya.ru

Также консультировать татарстанцев по возникшим вопросам будут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: +7(843)221-90-24 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

По данным на 1 ноября текущего года, в Татарстане зарегистрировано 25,9 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, умерло — 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Кроме того, в Казани стартовала кампания по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест для победы». С 27 ноября по 1 декабря тест-мобили будут проверять на ВИЧ всех желающих в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах.



Татьяна Леухина