Евросоюз призвал Иран прекратить ядерную деятельность

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчич призвала Иран свернуть все виды ядерной деятельности, не предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий, включая обогащение урана выше уровня.

На данный момент ЕС «ждет заключения МАГАТЭ о деятельности Ирана», прежде чем предпринимать какие-либо ответные меры, пишет ТАСС.

Напомним, что сегодня Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. На данный момент он достиг 4,5%. При этом Тегеран может увеличить показатель до 20%.