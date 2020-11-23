В Казани суд отправил в колонию грабителя, отобравшего у пенсионерки продукты и 6 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

В Казани суд вынес приговор мужчине, ограбившему пенсионерку во время самоизоляции. Преступник отобрал у пожилой женщины сумку с продуктами и кошельком, в котором было около 6,6 тысячи рублей.

Он приговорен по статье «Грабеж» на три года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что ограбление 4 апреля на улице Файзи получило широкий резонанс, поскольку из-за переживаний пенсионерка умерла через три дня после нападения. Однако Следком закрыл уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как пояснил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, оно было закрыто, поскольку женщина умерла не в результате нападения.