Микроавтобус рейса Казань — Чебоксары столкнулся с иномаркой в Марий Эл
Пассажирский микроавтобус рейса Казань — Чебоксары попал в аварию на территории Марий Эл. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota.
В результате столкновения погиб водитель иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл. По предварительным данным, пострадали также несколько пассажиров микроавтобуса.
ДТП зафиксировано на 20-м км дороги Кокшайск — Красногорский.ПроисшествияАвто Татарстан
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