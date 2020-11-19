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Микроавтобус рейса Казань — Чебоксары столкнулся с иномаркой в Марий Эл

21:43, 19.11.2020
Микроавтобус рейса Казань — Чебоксары столкнулся с иномаркой в Марий Эл
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пассажирский микроавтобус рейса Казань — Чебоксары попал в аварию на территории Марий Эл. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota.

Фото: 12.mchs.gov.ru

В результате столкновения погиб водитель иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл. По предварительным данным, пострадали также несколько пассажиров микроавтобуса.

ДТП зафиксировано на 20-м км дороги Кокшайск — Красногорский.

ПроисшествияАвто Татарстан
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