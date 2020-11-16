В Казани задержали мужчину, который выбрасывал вещи с балкона своей квартиры на улицу

Вечером 15 ноября сотрудники МВД по Татарстану и Росгвардии на проспекте Победы, 30 в Казани задержали 33-летнего мужчину, который выбрасывал с балкона вещи и кричал. В результате его действий был повреждена машина, припаркованная рядом с домом.

Мужчина доставлен в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: кадр видео из соцсети

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Напомним, что вечером 15 ноября в соцсетях очевидцы инцидента сообщили о штурме силовиками квартиры с неадекватным жильцом на проспекте Победы, 30. По их словам, мужчина выбрасывал из окна гантели, стулья.

