В Татарстане зафиксировано наименьшее количество разводов в ПФО

Коэффициент разводов за первые девять месяцев 2020 года на одну тысячу жителей республики составил 2,7. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, за январь — сентябрь 2019 в РТ он составил 3,4.

По данным Росстата, в сентябре текущего года в Татарстане зарегистрировано 1 164 развода. Это на 23 больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 141 в сентябре 2019).

На одну тысячу браков за первые три квартала 2020 года в Татарстане пришлось 523 развода. Это самый низкий показатель в ПФО. В прошлом году этот показатель был выше — 541 случай расторжения брака.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в сентябре 2020 года в Татарстане зарегистрировано 2 493 брака. Это на 396 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 года — 2 889).

