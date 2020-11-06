«ЗОЛЬТ-Гидротехника» отозвало иск к «Аммонию» на 10,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника» (Казань) отозвало исковое заявление о признании банкротом менделеевского завода удобрений «Аммоний». Производство по делу прекращено. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что «ЗОЛЬТ-Гидротехника» подало иск к «Аммонию» в августе текущего года. Сумма исковых требований составила 10,5 млн рублей.



Само АО «Аммоний» в конце сентября отозвало иск к Ринату Ханбикову и Фидрису Абдрахманову на 690,2 млн рублей. Арбитражный суд Татарстана уже согласился вернуть заявление.

