В отношении менделеевского завода «Аммоний» подано новое заявление о банкротстве
АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника» (Казань) подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление о признании банкротом менделеевского завода удобрений «Аммоний». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Сумма исковых требований составляет 10,5 млн рублей.
Это не первое банкротное дело «Аммония». Ранее Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве АО «Аммоний», утвердив мировое соглашение с кредитором — госкорпорацией ВЭБ.РФ. Предприятие приобрел миллиардер Роман Троценко.
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