Новости общества

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В отношении менделеевского завода «Аммоний» подано новое заявление о банкротстве

11:45, 24.08.2020
В отношении менделеевского завода «Аммоний» подано новое заявление о банкротстве
Фото: realnoevremya.ru

АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника» (Казань) подало в Арбитражный суд Татарстана исковое заявление о признании банкротом менделеевского завода удобрений «Аммоний». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 10,5 млн рублей.

Это не первое банкротное дело «Аммония». Ранее Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве АО «Аммоний», утвердив мировое соглашение с кредитором — госкорпорацией ВЭБ.РФ. Предприятие приобрел миллиардер Роман Троценко.

Справка



ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также