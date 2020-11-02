К концу недели в Татарстане ожидается похолодание до -1 градуса и мокрый снег

Синоптики Гидрометцентра Татарстана опубликовали прогноз погоды на эту неделю.

Так, со вторника до четверга, 3—5 ноября, республика будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Днем температура поднимется до +3... +9°, ночные температуры ожидаются 3 и 4 ноября в пределах +1... -5°, 5 ноября опустятся до +4... -1°.

realnoevremya.ru

В период с пятницы по воскресенье в республику придет похолодание. При прохождении атмосферных фронтов в Татарстане прогнозируется сильный ветер, осадки в виде дождя, в конце недели с мокрым снегом. 6—7 ноября ночью температура ожидается 0... +4°, днем +3... +8°. В воскресенье, 8 ноября, ночные температуры опустятся до 0... -5°, днем ожидается не выше +4... -1°.

Ранее синоптики Татарстана предупредили о возникновении гололедицы на дорогах.