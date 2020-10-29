В Татарстане завели уголовное дело после гибели грузчика на заводе металлопосуды
На территории АО «Кукморский завод металлопосуды» 27 октября погиб 44-летний грузчик. Следственные органы возбудили уголовное дело по нарушению требований охраны труда. Об этом сообщает Следком по Татарстану.
По версии следствия, рабочий разгружал 600-килограмовые упаковки с алюминиевыми чушками. Одна из них по неустановленным причинам упала на землю и задела грузчика. Он скончался до приезда медиков в результате телесных повреждений.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.
Ранее в Казани Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее.Происшествия Татарстан
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