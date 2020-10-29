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В Татарстане завели уголовное дело после гибели грузчика на заводе металлопосуды

13:27, 29.10.2020
В Татарстане завели уголовное дело после гибели грузчика на заводе металлопосуды
Фото: realnoevremya.ru

На территории АО «Кукморский завод металлопосуды» 27 октября погиб 44-летний грузчик. Следственные органы возбудили уголовное дело по нарушению требований охраны труда. Об этом сообщает Следком по Татарстану.

По версии следствия, рабочий разгружал 600-килограмовые упаковки с алюминиевыми чушками. Одна из них по неустановленным причинам упала на землю и задела грузчика. Он скончался до приезда медиков в результате телесных повреждений.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее в Казани Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее.

Происшествия Татарстан
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