В Татарстане завели уголовное дело после гибели грузчика на заводе металлопосуды

На территории АО «Кукморский завод металлопосуды» 27 октября погиб 44-летний грузчик. Следственные органы возбудили уголовное дело по нарушению требований охраны труда. Об этом сообщает Следком по Татарстану.



По версии следствия, рабочий разгружал 600-килограмовые упаковки с алюминиевыми чушками. Одна из них по неустановленным причинам упала на землю и задела грузчика. Он скончался до приезда медиков в результате телесных повреждений.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее в Казани Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее.