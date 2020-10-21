Новости происшествий

10:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком опубликовал кадры допроса подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки и ее матери в Юдино

09:14, 21.10.2020
Следком опубликовал кадры допроса подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки и ее матери в Юдино
Фото: realnoevremya.ru

Следком РФ опубликовал кадры допроса подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и ее матери. Видео опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Подозреваемый не признает свою вину.

Вчера полиция задержала мужчину. По версии следствия, он вломился в дом бывшей сожительницы в поселке Юдино, где застал 13-летнего сына и 16-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая им ножом, имеющий судимость мужчина изнасиловал девочку. Когда мать вернулась он избил ее и также изнасиловал, а после этого преступник насильно усадил женщину в машину и увез ее.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем