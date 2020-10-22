Следком Татарстана просит ареста подозреваемого в изнасиловании в Юдино

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Сегодня Кировский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в изнасиловании сожительницы и ее несовершеннолетней дочери в Юдино.

В заседании примет участие прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Вероятно, судебное заседание пройдет в закрытом режиме, добавили в пресс-службе прокуратуры РТ.



realnoevremya.ru архивное фото

На этой неделе сотрудники полиции поймали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней и ее матери. По версии следствия, он вломился в дом бывшей сожительницы в поселке Юдино, где застал 13-летнего сына и 16-летнюю дочь своей знакомой. Угрожая им ножом, имеющий судимость мужчина изнасиловал девочку. Когда мать вернулась он избил ее и также изнасиловал, а после этого насильно усадил женщину в машину и увез ее.



Вчера Следком опубликовал видео допроса мужчины. Свою вину он не признает.